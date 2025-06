Chantier restauration de landes – sur le camp militaire de Ger (65) Ossun 25 juin 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

Chantier restauration de landes sur le camp militaire de Ger (65) OSSUN Ossun Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de la restauration des zones humides sur le camp militaire de Ger (commune d’Ossun), le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie organise un chantier de restauration de ces milieux.

Vous serez amené à couper manuellement des pieds de Raisin d’Amérique avant sa montée en graines, afin d’éviter sa prolifération.

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 25 juin à 10h (lieu de RDV fourni lors de l’inscription).

Un accueil café vous sera offert avec une présentation des enjeux écologiques du site.

Prévoir bottes, vêtements chauds et de pluie, gants de chantiers, pelle-bêche, eau, pique-nique tiré du sac.

Réservation obligatoire (mail ou téléphone > bloc Coordonnées)

sur le camp militaire de Ger (65) OSSUN

Ossun 65380 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 17 75 73 77 alexis.morscheidt@cen-occitanie.org

English :

The Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie is organizing a wetlands restoration project at the Ger military camp (commune of Ossun).

You will be required to manually cut American grape vines before they go to seed, in order to prevent their proliferation.

We look forward to seeing you on Wednesday June 25 at 10 a.m. (meeting point provided on registration).

We’ll welcome you with coffee and a presentation of the ecological challenges facing the site.

Bring: boots, warm clothing, gloves, spade, water, picnic.

Reservations required (e-mail or telephone > Contact us block)

German :

Im Rahmen der Wiederherstellung von Feuchtgebieten auf dem Militärgelände von Ger (Gemeinde Ossun) organisiert das Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie einen Arbeitseinsatz zur Wiederherstellung dieser Lebensräume.

Sie werden die amerikanische Weintraube vor der Samenbildung manuell abschneiden, um ihre Ausbreitung zu verhindern.

Wir treffen uns am Mittwoch, den 25. Juni um 10 Uhr (der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben).

Sie erhalten einen Kaffee und eine Präsentation über die ökologischen Herausforderungen des Standorts.

Mitzubringen sind: Stiefel, warme und regenfeste Kleidung, Bauhandschuhe, Spaten, Wasser, Picknick aus der Tasche.

Reservierung erforderlich (E-Mail oder Telefon > Block Kontaktdaten)

Italiano :

Nell’ambito del ripristino delle zone umide del campo militare di Ger (comune di Ossun), il Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie sta organizzando un progetto di ripristino delle zone umide.

Dovrete tagliare manualmente le piante di vite americana prima che vadano a seme, per impedirne la proliferazione.

Vi aspettiamo mercoledì 25 giugno alle ore 10.00 (punto di incontro fornito al momento dell’iscrizione).

Sarete accolti con un caffè e una presentazione delle sfide ecologiche del sito.

Portate con voi: stivali, indumenti caldi, guanti, vanga, acqua e un pranzo al sacco.

È indispensabile la prenotazione (e-mail o telefono > Blocco contatti)

Espanol :

En el marco de la restauración de los humedales del campamento militar de Ger (municipio de Ossun), el Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie organiza un proyecto de restauración de humedales.

Tendrás que cortar manualmente las plantas de uva americana antes de que germinen, para evitar su proliferación.

Le esperamos el miércoles 25 de junio a las 10h (punto de encuentro previsto en la inscripción).

Le recibiremos con un café y una presentación de los retos ecológicos del lugar.

Traiga: botas, ropa de abrigo, guantes, pala, agua y un almuerzo para llevar.

Imprescindible reservar (e-mail o teléfono > Bloque de datos de contacto)

