Chantier Restauration d’une mare Rosnay

Chantier Restauration d’une mare

D15 Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-05 09:30:00

fin : 2026-03-05 16:30:00

Date(s) :

2026-02-05

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, les participants vont réaliser un chantier de de restauration de mare.

Les gestionnaires de la Réserve naturelle régionale Terres et étangs de Brenne Massé Foucault, sur la commune de Rosnay, vous accueille pour réaliser un chantier de restauration de mare.

L’objectif du chantier est de dégager la saulaie en périphérie de la mare pour lui offrir un peu plus de lumière, favorable au développement de la végétation aquatique et de la micro-faune inféodée à cette zone humide fragile.

Les gestionnaire profiteront du chantier pour vous présenter les enjeux de préservation du patrimoine naturel de cette réserve naturelle.

Le chantier est prévu sur la journée complète. .

D15 Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

As part of World Wetlands Day, participants will be clearing the edges of ponds.

