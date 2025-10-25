Chantier solidaire de jeunes Restitution Pioggiola
Chantier solidaire de jeunes Restitution
A Stazzona Pioggiola Haute-Corse
Début : Samedi 2025-10-25
fin : 2025-10-25
L’Aria vous invite à la restitution Chantier solidaire de jeunes, fruit d’un séjour artistique mêlant théâtre, cirque et découverte du patrimoine.
Un projet collectif réunissant des jeunes de divers horizons, favorisant la cohésion et la solidarité.
A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 contact@ariacorse.net
English :
Aria invites you to the Chantier solidaire de jeunes (Youth Solidarity Workshop), the fruit of an artistic stay combining theater, circus and heritage discovery.
A collective project bringing together young people from different backgrounds, promoting cohesion and solidarity.
German :
Aria lädt Sie zur Rückgabe ein Solidarisches Jugendworkcamp, das Ergebnis eines künstlerischen Aufenthalts, der Theater, Zirkus und die Entdeckung des Kulturerbes miteinander verbindet.
Ein kollektives Projekt, das Jugendliche mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenbringt und den Zusammenhalt und die Solidarität fördert.
Italiano :
L’Aria vi invita al Chantier Solidaire de Jeunes (Laboratorio di solidarietà giovanile), frutto di un viaggio artistico che unisce teatro, circo e scoperta del patrimonio.
Un progetto collettivo che riunisce giovani provenienti da contesti diversi, promuovendo la coesione e la solidarietà.
Espanol :
Aria le invita al Chantier Solidaire de Jeunes (Taller Solidario de Jóvenes), resultado de un viaje artístico que combina teatro, circo y descubrimiento del patrimonio.
Un proyecto colectivo que reúne a jóvenes de distintos orígenes, fomentando la cohesión y la solidaridad.
