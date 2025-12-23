Chantier taillez les arbrs en tétards, Migné

Chantier taillez les arbrs en tétards

Le Plessis Migné Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-02 13:30:00

fin : 2026-02-02 16:30:00

Date(s) :

2026-02-02

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre participe au mois ds zones humides à travers un chantier participatif.

Au cours de cette demi-journée, vous serez amenés à couper les arbres en tétards au bord des étangs et fossés ! 10 .

Le Plessis Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

The Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre is taking part in wetlands month with a participative workcamp.

