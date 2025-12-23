Chantier taillez les arbrs en tétards, Migné
Chantier taillez les arbrs en tétards, Migné lundi 2 février 2026.
Chantier taillez les arbrs en tétards
Le Plessis Migné Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
Gratuit
Début : Lundi 2026-02-02 13:30:00
fin : 2026-02-02 16:30:00
Date(s) :
2026-02-02
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre participe au mois ds zones humides à travers un chantier participatif.
Au cours de cette demi-journée, vous serez amenés à couper les arbres en tétards au bord des étangs et fossés ! 10 .
Le Plessis Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
The Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre is taking part in wetlands month with a participative workcamp.
