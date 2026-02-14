Chantier Verger Charny Orée de Puisaye

Chantier Verger

à l'étang de Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye Yonne

2026-03-04 14:30:00

2026-03-04 16:30:00

2026-03-04

Pour permettre à un arbre ou un arbuste de se développer et pousser correctement, il faut l’aérer et favoriser le passage de la lumière. Pour le préparer à la floraison imminente il faut éliminer les branches endommagées pendant l’hiver. La sessions de taille ouverte au public est initié par le maire délégué de Marchais Beton, Claude Collard, en lien avec la CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). Si vous avez, amenez votre matériel. .

à l'étang de Marchais-Béton Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

