Savez-vous planter une haie ? Montholier

Venez nous aider à replanter une ancienne haie sur une prairie du Conservatoire exploitée par Adrien à Montholier. Les oiseaux des espaces agricoles bocagers, comme la pie-grièche écorcheur, vous diront merci !
À partir de 8 ans
Durée 6h
Dégustation de produits laitiers et bio offerte par La Mamellerie (Ferme des Vernes)
Repas tiré du sac
Places limitées → Inscription indispensable https://cen-franchecomte.org/agenda/savez-vous-planter-une-haie/
Lieu de rendez-vous communiqué après inscription
Équipement conseillé bottes et vêtements chauds adaptés au terrain et à la météo, gants si possible
Dans le cadre des Chantiers d’automne
Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche-Comté et de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
En partenariat avec La Mamellerie .
Montholier 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91 animation@cen-franchecomte.org
