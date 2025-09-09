Savez-vous planter une haie ?

Montholier Jura

Début : 2025-12-10 09:00:00

2025-12-10

Venez nous aider à replanter une ancienne haie sur une prairie du Conservatoire exploitée par Adrien à Montholier. Les oiseaux des espaces agricoles bocagers, comme la pie-grièche écorcheur, vous diront merci !

À partir de 8 ans

Durée 6h

Dégustation de produits laitiers et bio offerte par La Mamellerie (Ferme des Vernes)

Repas tiré du sac

Places limitées → Inscription indispensable https://cen-franchecomte.org/agenda/savez-vous-planter-une-haie/

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription

Équipement conseillé bottes et vêtements chauds adaptés au terrain et à la météo, gants si possible

Dans le cadre des Chantiers d’automne

Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche-Comté et de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

En partenariat avec La Mamellerie .

Montholier 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91 animation@cen-franchecomte.org

