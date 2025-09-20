Chantiers d’automne Senonches

Chantiers d’automne Senonches samedi 20 septembre 2025.

Chantiers d’automne

Senonches Eure-et-Loir

Chantier participatif » A la rescousse de la clairière ». Alors à vos sécateurs ! pour la sauvegarde d’un mileu naturel riche. Prévoir bottes, vêtements de travail, gants, scies, sécateurs…Sur réservation, rdv communiqué à l’inscription.

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 54 48 benjamin-gouraud@cen-centrevaldeloire.org

English :

Participative workcamp « To the rescue of the clearing ». So grab your pruning shears! Save a rich natural environment. Bring boots, work clothes, gloves, saws, pruning shears… On reservation, rendez-vous communicated at registration.

German :

Partizipatives Projekt « Die Rettung der Lichtung ». Also ran an die Gartenschere! Für den Erhalt eines reichen Naturraums. Mitzubringen sind Stiefel, Arbeitskleidung, Handschuhe, Sägen, Gartenscheren… Reservierung erforderlich, Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Italiano :

Campo di lavoro partecipativo « In soccorso della radura ». Prendete le cesoie e aiutate a preservare un ambiente naturale ricco. Portate con voi stivali, abiti da lavoro, guanti, seghe, forbici da potatura, ecc. Solo su prenotazione, comunicatecelo al momento dell’iscrizione.

Espanol :

Campo de trabajo participativo « Al rescate del claro ». Así que coge tus tijeras de podar y ayuda a preservar un rico entorno natural. Trae botas, ropa de trabajo, guantes, serruchos, tijeras de podar, etc. Sólo se admiten reservas, avísanos al inscribirte.

