Chantiers de sculptures à la Vallée des Saints chantier N° 1 Quénéquillec Carnoët

La Vallée des Saints, c’est aussi un lieu de création artistique qui accueille chaque année des sculpteurs en résidence. Plusieurs chantiers de sculpture monumentale, d’une durée d’un mois, sont organisés et visibles au public. Ils ont lieu directement à côté du parc de statues. Vous pouvez ainsi assister à cet impressionnant spectacle de perforateurs, meuleuses et autres disqueuses qui, sous les doigts créatifs et audacieux des sculpteurs, donnent progressivement naissance à ces majestueuses statues. Les sculpteurs utilisent uniquement du granit breton et travaillent d’imposants blocs de 15 à 25 tonnes. Spectacle assuré ! En 2026, quatre chantiers rythmeront l’année et verront naître de nouvelles figures de granit, chacune porteuse d’histoire et de sens. Les nouvelles sculptures à naître lors du premier chantier Sainte Élisabeth de Hongrie sculptée par Peter Matl, assisté de son fils Saint Sane sculpté par Seenu Shanmugam, assisté de Lola Guézennec Saint Meriadeg sculpté par Jean-Philippe Drévillon. .

