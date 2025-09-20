« Chantiers ouverts » de la future gare Arcueil – Cachan du Grand Paris Express Gare d’Arcueil – Cachan Cachan

« Chantiers ouverts » de la future gare Arcueil – Cachan du Grand Paris Express Gare d’Arcueil – Cachan Cachan samedi 20 septembre 2025.

« Chantiers ouverts » de la future gare Arcueil – Cachan du Grand Paris Express Samedi 20 septembre, 09h30 Gare d’Arcueil – Cachan Val-de-Marne

À partir de 6 ans. Prévoir une tenue adaptée à une visite de chantier (chaussures fermées, jambes et bras couverts). La visite des futures gares nécessite une bonne condition physique (nombreux étages à gravir à pied). Groupes de 20/25 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Le samedi 20 septembre 2025, venez visiter les coulisses des futures gares du Grand Paris Express !

Depuis près de 10 ans, la construction du Grand Paris Express transforme le paysage francilien. Vous vous êtes sûrement déjà demandé ce qui se cache derrière les palissades des chantiers du futur métro.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Société des grands projets et les entreprises en charge des travaux vous ouvrent exceptionnellement 13 chantiers de futures gares du Grand Paris Express.

L’occasion unique de visiter ces chantiers titanesques et d’échanger avec celles et ceux qui façonnent le métro de demain.

https://www.grandparisexpress.fr/evenements

Gare d’Arcueil – Cachan Avenue Carnot 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France https://www.grandparisexpress.fr/evenements https://www.grandparisexpress.fr [{« link »: « https://www.grandparisexpress.fr/evenements »}] A partir de 6 ans, prévoir une tenue adaptée à une visite de chantier (chaussures fermées, jambes et bras couverts), la visite des futures gares nécessite une bonne condition physique (nombreux étages à gravir à pied).

Groupes de 20/25 personnes maximum.

Visite commentée

Société des grands projets