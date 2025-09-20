« Chantiers ouverts » de la future gare Noisy – Champs du Grand Paris Express Gare de Noisy – Champs Champs-sur-Marne

« Chantiers ouverts » de la future gare Noisy – Champs du Grand Paris Express Samedi 20 septembre, 09h30 Gare de Noisy – Champs Seine-et-Marne

À partir de 6 ans. Prévoir une tenue adaptée à une visite de chantier (chaussures fermées, jambes et bras couverts). La visite nécessite une bonne condition physique (nombreux étages à gravir à pied). Groupes de 20/25 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Quoi ?

Une journée d’ouverture exceptionnelle de 13 chantiers, sur 4 lignes (15 Sud, 16, 17 et 18) du Grand Paris Express en construction.

Qui ?

La Société des grands projets, en collaboration avec les entreprises de travaux.

Quand ?

Le samedi 20 septembre 2025, de 09h30 à 17h30.

Où ?

Sur 13 futures gares du Grand Paris Express, liste complète des gares ouvertes à la visite : https://www.grandparisexpress.fr/evenements

Comment ?

Visites commentées, gratuites, accessibles sans inscription.

Pourquoi ?

Voir « derrière la palissade » et comprendre le quotidien des chantiers.

Découvrir l’ampleur du projet du Grand Paris Express et ses bénéfices futurs.

Rencontrer celles et ceux qui le construisent.

Informations pratiques :

Visite de 1h à 1h30

Accueil, équipement et consignes de sécurité

Présentation du Grand Paris Express, de la gare et des travaux.

Parcours sécurisé et visite commentée jusqu’aux quais

Gare de Noisy – Champs Boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Cité Descartes Seine-et-Marne Île-de-France

Visite commentée

Société des grands projets