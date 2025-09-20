« Chantiers ouverts » de la future gare Villejuif – Louis Aragon du Grand Paris Express Gare de Villejuif – Louis Aragon Villejuif

« Chantiers ouverts » de la future gare Villejuif – Louis Aragon du Grand Paris Express Samedi 20 septembre, 09h30 Gare de Villejuif – Louis Aragon Val-de-Marne

À partir de 6 ans. Prévoir une tenue adaptée à une visite de chantier (chaussures fermées, jambes et bras couverts). La visite des futures gares nécessite une bonne condition physique (nombreux étages à gravir à pied). Groupes de 20/25 personnes maximum.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Le samedi 20 septembre 2025, venez visiter les coulisses des futures gares du Grand Paris Express !

Depuis près de 10 ans, la construction du Grand Paris Express transforme le paysage francilien. Vous vous êtes sûrement déjà demandé ce qui se cache derrière les palissades des chantiers du futur métro.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Société des grands projets et les entreprises en charge des travaux vous ouvrent exceptionnellement 13 chantiers de futures gares du Grand Paris Express.

L’occasion unique de visiter ces chantiers titanesques et d’échanger avec celles et ceux qui façonnent le métro de demain.

https://www.grandparisexpress.fr/evenements

Quoi ?

Une journée d’ouverture exceptionnelle de 13 chantiers, sur 4 lignes (15 Sud, 16, 17 et 18) du Grand Paris Express en construction.

Qui ?

La Société des grands projets, en collaboration avec les entreprises de travaux.

Quand ?

Le samedi 20 septembre 2025, de 09h30 à 17h30.

Où ?

Sur 13 futures gares du Grand Paris Express

Comment ?

Visites commentées, gratuites, accessibles sans inscription.

Pourquoi ?

Voir « derrière la palissade » et comprendre le quotidien des chantiers.

Découvrir l’ampleur du projet du Grand Paris Express et ses bénéfices futurs.

Rencontrer celles et ceux qui le construisent.

Informations pratiques :

Visite de 1h à 1h30

Accueil, équipement et consignes de sécurité

Présentation du Grand Paris Express, de la gare et des travaux.

Parcours sécurisé et visite commentée jusqu’aux quais

Gare de Villejuif – Louis Aragon 3 bis avenue Stalingrad 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France https://www.grandparisexpress.fr/evenements

Visite commentée

Société des grands projets