Chantiers participatifs

Rue de Maa Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Chantiers participatifs avec auberge espagnole, nettoyage et bricolage de printemps avec Mickaël venez quand vous voulez!

Chantiers participatifs avec auberge espagnole, nettoyage et bricolage de printemps avec Mickaël venez quand vous voulez! .

Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 98 81 31

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English : Chantiers participatifs

Participative workcamps with Spanish hostel, spring cleaning and DIY with Mickaël, come when you want!

L’événement Chantiers participatifs Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tartas