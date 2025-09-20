Chantilly Follies Soirée Swing au Grand Pavillon Chantilly Vineuil-Saint-Firmin

Chantilly Follies Soirée Swing au Grand Pavillon Chantilly

4 Route de Senlis Vineuil-Saint-Firmin Oise

Début : 2025-09-20 18:00:00

Le 20 septembre, pour fêter la rentrée des Chantilly Follies en ce week-end des Journées du Patrimoine, nous investissons le superbe hôtel de notre nouveau partenaire, le Grand Pavillon Chantilly, pour une soirée Swing exceptionnelle !

Les Chantilly Follies organisent un grand bal swing avec la musique live de l’orchestre Blue Jitters et, en première partie de soirée, le groupe The Dirty Ragtimers, ainsi qu’une initiation au Lindy Hop. Six heures de show ! Venez faire la fête entre amis, en famille ! Ça va swinguer !

Parking gratuit sur place.

Ouverture des portes à 18 h

Après contrôle de votre billet, un bracelet personnalisé vous sera remis pour vous permettre d’aller et venir dans l’enceinte de l’hôtel.

Bar et restauration légère de produits frais et locaux concoctée par le chef Sylvain Embarek et son équipe. Non inclus dans le prix du billet. 49 .

4 Route de Senlis Vineuil-Saint-Firmin 60500 Oise Hauts-de-France chantillyfollies@gmail.com

