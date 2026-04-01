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Chantons à l’ouvrage porte ouverte et concert Le Livre à l’ouvrage Plougrescant

Chantons à l’ouvrage porte ouverte et concert Le Livre à l’ouvrage Plougrescant samedi 18 avril 2026.

Lieu : Le Livre à l'ouvrage

Adresse : 23 Rue Kergrec'h

Ville : 22820 Plougrescant

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plougrescant

Chantons à l’ouvrage porte ouverte et concert

Le Livre à l’ouvrage 23 Rue Kergrec’h Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Portes ouvertes interactives de l’atelier visite, démonstration et initiation de 14h à 20h.
Concert de Jimi Consoude (chanson puissante) à 20h !
Restauration et buvette sur place.   .

Le Livre à l’ouvrage 23 Rue Kergrec’h Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 60 36 19 

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English :

L’événement Chantons à l’ouvrage porte ouverte et concert Plougrescant a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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