Chantons à l’ouvrage porte ouverte et concert Le Livre à l’ouvrage Plougrescant
Chantons à l’ouvrage porte ouverte et concert Le Livre à l’ouvrage Plougrescant samedi 18 avril 2026.
Plougrescant
Chantons à l’ouvrage porte ouverte et concert
Le Livre à l’ouvrage 23 Rue Kergrec’h Plougrescant Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Portes ouvertes interactives de l’atelier visite, démonstration et initiation de 14h à 20h.
Concert de Jimi Consoude (chanson puissante) à 20h !
Restauration et buvette sur place. .
Le Livre à l’ouvrage 23 Rue Kergrec’h Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 60 36 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chantons à l’ouvrage porte ouverte et concert Plougrescant a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Plougrescant (Côtes-d'Armor)
- De Plougrescant à Bugueles Boucle vélo n°2 Plougrescant Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Balade au pays des Tors Sentier de découverte Plougrescant Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Grand tour de Plougrescant Plougrescant Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Sortie nocturne à l’écoute des chauves-souris Gouermel Plougrescant 28 août 2026