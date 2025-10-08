« CHANTONS L’AUTOMNE » (les quatre saisons du Port-boyer) Quartier Port-Boyer Nantes

« CHANTONS L’AUTOMNE » (les quatre saisons du Port-boyer) Quartier Port-Boyer Nantes mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 10:30 – 18:30

Gratuit : oui En famille, Tout public

Le 8 octobre 2025 de 10h30 à 18h30, L’Automne du Port-Boyer est un événement intergénérationnel et festif autour du temps qui passe, des ateliers qui rassemblent et des chansons qui inspirent. Un moment joyeux, sensible et engagé à partager en famille ! En cas de mauvais temps, les activités prévues en extérieur auront lieu à la Maison des Associations entre 14H et 16H, et dans les salles du Restaurant Intergénérationnel de la Résidence Autonomie entre 15H30 et 18H30. Programme ???? 10H30-16H30AU CSC ACCOORD PORT-BOYER, À LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE PORT-BOYER ET DANS LES ALLÉES DU QUARTIER. ???? 10H30 – 11HLudobibliothèque du CSC Accoord Port-BoyerPetites histoires d’automne et contes au fil du temps.Lectures • Très jeune public (1-4 ans) • CSC ACCOORD ???? 14H – 15H45Maison des association de Port-BoyerAtelier de sérigraphie avec l’artiste Élise Hallab : impression d’un nuancier des couleurs végétales du quartier sur papier avec des encres réalisées à Port Boyer. Chacun.e repartira avec un exemplaire.Atelier • Pour enfants & adultes • Association APAGO avec la participation du Club des Loutrons de la Fédération des Ami.e.s de l’Erdre. ???? 15H45 – 16H30Au départ de la maison des associationsRigolote et malicieuse, Grand-Mère nous emmène dans les allées du Port-Boyer pour rejoindre la Résidence Autonomie, avec des souvenirs et ses recettes… de Grand-mère !Déambulation • Tout public • La Compagnie Filou ???? 15H45 – 17HAu départ de la maison des associations puis dans la Résidence Autonomie de Port-BoyerMadame Elsé accompagne Grand-Mère pour la déambulation et nous offre un tour de chant plein d’émotion et de souvenirs !Déambulation et chansons • Tout public • Mme Elsé & Cie ???? 15H30 – 18H30DANS LE PARC ET À L’INTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE DE PORT-BOYER ???? 15H30 – 17H30Parc de la résidence autonomie du Port-BoyerPartageons un moment de convivialité et jouons avec la Sauce ludique !Au programme : jeux de société, jeux d’adresse en bois et jeux de construction pour les petits et les grands.Atelier • Tout public • La Sauce ludique ???? 17H30-18H15Restaurant intergénérationnel de la Résidence Autonomie du Port-BoyerAventurière de bonne famille, Élisabeth est une personnalité haute en couleur, elle nous fera tirer le fil de nos souvenirs …Spectacle de cirque • Tout public • Cie la Famille Pénichilline Un goûter participatif intergénérationnel animé par l’association Projets Solidaires dans la Cité est offert à partir de 16h30 ! Vous êtes les bienvenu·e·s pour aider à la préparation du goûter à partir de 14 h !

Quartier Port-Boyer Nantes Erdre Nantes 44300