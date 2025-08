Chantons Noël autour de la crèche vivante Hatten

Chantons Noël autour de la crèche vivante Hatten samedi 13 décembre 2025.

Chantons Noël autour de la crèche vivante

Rue Principale Hatten Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 17:30:00

2025-12-13

[NOEL EN OUTRE FORET] Venez rejoindre les enfants de l’école de musique de Hatten-Rittershoffen sur le parvis de l’église protestante pour une soirée de chants !

Rue Principale Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26 mairie@hatten-alsace.com

English :

[CHRISTMAS IN THE OUTRE FORET] Join the children from Hatten-Rittershoffen’s music school for an evening of carols on the square in front of the Protestant church!

German :

[NOEL EN OUTRE FORET] Begleiten Sie die Kinder der Musikschule Hatten-Rittershoffen auf dem Vorplatz der protestantischen Kirche bei einem Liederabend!

Italiano :

[Venite a cantare con i bambini della scuola di musica di Hatten-Rittershoffen davanti alla chiesa protestante!

Espanol :

[Ven a cantar con los niños de la escuela de música de Hatten-Rittershoffen delante de la iglesia protestante

