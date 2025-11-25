Chantons Noël • Conservatoire de Vichy Communauté Espace Chambon Cusset
Chantons Noël • Conservatoire de Vichy Communauté
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Début : 2025-11-25 19:00:00
fin : 2025-11-25
2025-11-25
Pour célébrer les fêtes de Noël, l’ensemble des chœurs du Conservatoiresous la direction de Maëlle Gaudet, aura à cœur de partager avec vous un joyeux mélange musical de chants de Noël du monde entier.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr
English :
To celebrate the festive season, the Conservatoire?s choir ensemble, under the direction of Maëlle Gaudet, will share with you a joyful musical mix of Christmas carols from around the world.
German :
Zur Feier des Weihnachtsfestes wird das Chorensemble des Konservatoriums unter der Leitung von Maëlle Gaudet eine fröhliche musikalische Mischung aus Weihnachtsliedern aus aller Welt mit Ihnen teilen.
Italiano :
Per celebrare la stagione delle feste, il coro del Conservatorio, diretto da Maëlle Gaudet, condividerà un gioioso mix musicale di canti natalizi provenienti da tutto il mondo.
Espanol :
Para celebrar las fiestas, el conjunto coral del Conservatorio, dirigido por Maëlle Gaudet, compartirá una alegre mezcla musical de villancicos de todo el mundo.
