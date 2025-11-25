Chantons Noël • Conservatoire de Vichy Communauté Espace Chambon Cusset

Chantons Noël • Conservatoire de Vichy Communauté

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Pour célébrer les fêtes de Noël, l’ensemble des chœurs du Conservatoiresous la direction de Maëlle Gaudet, aura à cœur de partager avec vous un joyeux mélange musical de chants de Noël du monde entier.

.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

English :

To celebrate the festive season, the Conservatoire?s choir ensemble, under the direction of Maëlle Gaudet, will share with you a joyful musical mix of Christmas carols from around the world.

German :

Zur Feier des Weihnachtsfestes wird das Chorensemble des Konservatoriums unter der Leitung von Maëlle Gaudet eine fröhliche musikalische Mischung aus Weihnachtsliedern aus aller Welt mit Ihnen teilen.

Italiano :

Per celebrare la stagione delle feste, il coro del Conservatorio, diretto da Maëlle Gaudet, condividerà un gioioso mix musicale di canti natalizi provenienti da tutto il mondo.

Espanol :

Para celebrar las fiestas, el conjunto coral del Conservatorio, dirigido por Maëlle Gaudet, compartirá una alegre mezcla musical de villancicos de todo el mundo.

L’événement Chantons Noël • Conservatoire de Vichy Communauté Cusset a été mis à jour le 2025-11-05 par Vichy Destinations