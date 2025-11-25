Chantons Noël Espace Chambon Cusset

Chantons Noël

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Venez célébrer Noël un mois avant avec l’ensemble des chœurs du Conservatoire.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

English :

Come celebrate Christmas a month early with the Conservatoire choir ensemble.

German :

Feiern Sie Weihnachten einen Monat früher mit dem Chorensemble des Konservatoriums.

Italiano :

Venite a festeggiare il Natale con un mese di anticipo con il coro del Conservatorio.

Espanol :

Venga a celebrar la Navidad un mes antes con el conjunto coral del Conservatorio.

L’événement Chantons Noël Cusset a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations