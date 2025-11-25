Chantons Noël Espace Chambon Cusset
Chantons Noël Espace Chambon Cusset mardi 25 novembre 2025.
Chantons Noël
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Début : 2025-11-25 19:00:00
fin : 2025-11-25
2025-11-25
Venez célébrer Noël un mois avant avec l’ensemble des chœurs du Conservatoire.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr
English :
Come celebrate Christmas a month early with the Conservatoire choir ensemble.
German :
Feiern Sie Weihnachten einen Monat früher mit dem Chorensemble des Konservatoriums.
Italiano :
Venite a festeggiare il Natale con un mese di anticipo con il coro del Conservatorio.
Espanol :
Venga a celebrar la Navidad un mes antes con el conjunto coral del Conservatorio.
