Chantons Noël ensemble ! Colmar dimanche 30 novembre 2025.

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-12-21 16:00:00

2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Venez nous rejoindre pour le plaisir de chanter!

Venez nous rejoindre pour le plaisir de chanter Noël ensemble ! Nous avons choisi pour vous des mélodies connues en français, en allemand et en anglais.

Paroisse protestante de Colmar .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse@protestante-colmar.fr

English :

Come and join us for the pleasure of singing!

German :

Kommen Sie zu uns und singen Sie mit!

Italiano :

Venite a divertirvi!

Espanol :

¡Ven y únete a la diversión!

