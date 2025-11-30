Chantons Noël ensemble ! Colmar
Chantons Noël ensemble ! Colmar dimanche 30 novembre 2025.
Chantons Noël ensemble !
place du 2 Février Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-12-21 16:00:00
Date(s) :
2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21
Venez nous rejoindre pour le plaisir de chanter!
Venez nous rejoindre pour le plaisir de chanter Noël ensemble ! Nous avons choisi pour vous des mélodies connues en français, en allemand et en anglais.
Paroisse protestante de Colmar .
place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse@protestante-colmar.fr
English :
Come and join us for the pleasure of singing!
German :
Kommen Sie zu uns und singen Sie mit!
Italiano :
Venite a divertirvi!
Espanol :
¡Ven y únete a la diversión!
L’événement Chantons Noël ensemble ! Colmar a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de Colmar