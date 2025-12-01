Chantons Noël ensemble ! Ferrette

Chantons Noël ensemble !

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

2025-12-20

Inscription par mail mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr ou au 03 89 40 29 39

Pour fêter l’arrivée de Noël et la fin d’année ensemble, Marion vous propose une chorale participative !

Venez chanter avec elle sur les airs de Noël que vous connaissez tous, et découvrez-en peut-être de nouveaux !

Un moment convival et musical accompagné de chocolat chaud et de petits gâteaux ! .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est

Register by e-mail mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr or call 03 89 40 29 39

