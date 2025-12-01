Chantons Noël ensemble ! Ferrette
Chantons Noël ensemble ! Ferrette samedi 20 décembre 2025.
Chantons Noël ensemble !
3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 12:00:00
2025-12-20
Inscription par mail mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr ou au 03 89 40 29 39
Pour fêter l’arrivée de Noël et la fin d’année ensemble, Marion vous propose une chorale participative !
Venez chanter avec elle sur les airs de Noël que vous connaissez tous, et découvrez-en peut-être de nouveaux !
Un moment convival et musical accompagné de chocolat chaud et de petits gâteaux ! .
3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
English :
Register by e-mail mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr or call 03 89 40 29 39
