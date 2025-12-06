Chantons Noël ensemble Gisors

Chantons Noël ensemble

4 Rue Saint-Gervais Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Sous la direction d’Axel Trival, la chorale Ma Joie Chante célèbre Noël accompagnée par le groupe instrumental Les Arabesques.

Au piano, Julie Galdeano et à la flûte, Christine Després.

Participation libre. .

4 Rue Saint-Gervais Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 87 76 34 47 majoiechante@gmail.com

