Chantons Noël ensemble Gisors

Chantons Noël ensemble Gisors samedi 6 décembre 2025.

Chantons Noël ensemble

4 Rue Saint-Gervais Gisors Eure

Début : 2025-12-06 20:30:00
2025-12-06

Sous la direction d’Axel Trival, la chorale Ma Joie Chante célèbre Noël accompagnée par le groupe instrumental Les Arabesques.
Au piano, Julie Galdeano et à la flûte, Christine Després.

Participation libre.   .

4 Rue Saint-Gervais Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 87 76 34 47  majoiechante@gmail.com

Chantons Noël ensemble

