Chantons Noël ensemble Gisors
Chantons Noël ensemble Gisors samedi 6 décembre 2025.
Chantons Noël ensemble
4 Rue Saint-Gervais Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Sous la direction d’Axel Trival, la chorale Ma Joie Chante célèbre Noël accompagnée par le groupe instrumental Les Arabesques.
Au piano, Julie Galdeano et à la flûte, Christine Després.
Participation libre. .
4 Rue Saint-Gervais Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 87 76 34 47 majoiechante@gmail.com
English : Chantons Noël ensemble
L’événement Chantons Noël ensemble Gisors a été mis à jour le 2025-11-26 par Vexin Normand Tourisme