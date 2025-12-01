Chantons Noël Masevaux-Niederbruck
Chantons Noël Masevaux-Niederbruck vendredi 19 décembre 2025.
Chantons Noël
Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Laissez-vous emporter par la magie de Noël la chorale du collège vous offrira une douce parenthèse musicale au milieu du marché féerique.
Laissez-vous emporter par la magie de Noël la chorale du collège vous offrira une douce parenthèse musicale au milieu du marché féerique. .
Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
English :
Let yourself be carried away by the magic of Christmas: the college choir will offer you a sweet musical interlude in the middle of the fairytale market.
German :
Lassen Sie sich vom Weihnachtszauber mitreißen: Der Chor des Collège wird Ihnen eine sanfte musikalische Auszeit inmitten des märchenhaften Marktes bieten.
Italiano :
Lasciatevi trasportare dalla magia del Natale: il coro della scuola vi offrirà un intermezzo musicale nel bel mezzo del mercatino delle fiabe.
Espanol :
Déjese llevar por la magia de la Navidad: el coro de la escuela le ofrecerá un interludio musical en medio del mercado de cuento.
L’événement Chantons Noël Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach