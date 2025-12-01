Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chantons Noël Masevaux-Niederbruck

Chantons Noël Masevaux-Niederbruck vendredi 19 décembre 2025.

Chantons Noël

Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

Laissez-vous emporter par la magie de Noël la chorale du collège vous offrira une douce parenthèse musicale au milieu du marché féerique.
Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 

English :

Let yourself be carried away by the magic of Christmas: the college choir will offer you a sweet musical interlude in the middle of the fairytale market.

German :

Lassen Sie sich vom Weihnachtszauber mitreißen: Der Chor des Collège wird Ihnen eine sanfte musikalische Auszeit inmitten des märchenhaften Marktes bieten.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magia del Natale: il coro della scuola vi offrirà un intermezzo musicale nel bel mezzo del mercatino delle fiabe.

Espanol :

Déjese llevar por la magia de la Navidad: el coro de la escuela le ofrecerá un interludio musical en medio del mercado de cuento.

L’événement Chantons Noël Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach