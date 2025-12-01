Chantons Noël Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Chantons Noël

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:30:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-29

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !

Ce concert familial autour des plus beaux chants de Noël invite le public à participer pour les chants les plus

célèbres.

Emmanuel, Anne-Claire, Matthieu et Apolline Auvray Chanteurs et instrumentistes

Michel Jézo Claviers. .

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80

L'événement Chantons Noël Sainte-Anne-d'Auray a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon