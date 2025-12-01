Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chantons Noël Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-12-23 16:30:00
fin : 2025-12-26

Date(s) :
2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-29

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !

Ce concert familial autour des plus beaux chants de Noël invite le public à participer pour les chants les plus
célèbres.
Emmanuel, Anne-Claire, Matthieu et Apolline Auvray Chanteurs et instrumentistes
Michel Jézo Claviers.   .

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80 

