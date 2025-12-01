Chantons Noël Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray
Chantons Noël Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray mardi 23 décembre 2025.
Chantons Noël
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Début : 2025-12-23 16:30:00
fin : 2025-12-26
2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-29
Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !
Ce concert familial autour des plus beaux chants de Noël invite le public à participer pour les chants les plus
célèbres.
Emmanuel, Anne-Claire, Matthieu et Apolline Auvray Chanteurs et instrumentistes
Michel Jézo Claviers. .
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d'Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80
