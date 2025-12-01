Chantons noël Hôtel Dieu de Tournus Tournus

Chantons noël

Hôtel Dieu de Tournus 21 rue de l'hôpital Tournus Saône-et-Loire

2025-12-14

2025-12-14

2025-12-14

SaônaTe , sous la direction de G.Johnson, vous invite à partager un moment festif le dimanche 14 décembre 2025 , salle des soldats de l’hôte( Pièces lyriques Magnificat de F.Durante, gospels et noëls du monde),vous pourrez entonner avec les choristes quelques chants traditionnels pour célébrer dans la convivialité la fin de l’année 2025. .

Hôtel Dieu de Tournus 21 rue de l’hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 10 05 francoise.bracconi@orange.fr

