Chantons sous la pluie Cinématographe (Le) Nantes

Chantons sous la pluie Cinématographe (Le) Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 14:15 –

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

« Chantons sous la pluie (Singin’ in the Rain) » de Gene Kelly et Stanley Donen (USA, 1952) 1h42, VOSTFavec Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie ReynoldsNous sommes en 1927. Don Lockwood et Lina Lamont forment le couple star du moment à Hollywood. Mais avec l’arrivée du parlant au cinéma, la voix de crécelle de Lina menace la carrière du duo… C’est alors que Don rencontre Kathy, danseuse engagée pour une soirée en l’honneur des deux vedettes. « Chantons sous la pluie » est à la fois une comédie musicale euphorique, un conte de fées drôle et enchanteur, et un très bel hommage au cinéma, consacré à une période marquante de son histoire. « S’il ne fallait retenir qu’une seule scène du chef-d’œuvre de Stanley Donen, c’est très certainement la scène de danse sous la pluie dans laquelle Gene Kelly, le cœur embaumé d’amour, traverse les intempéries, fait valser avec désinvolture son parapluie, entonne « Singin‘ in the Rain » et se livre à un numéro de claquettes virtuose. Malgré le temps pluvieux, cette chorégraphie inoubliable décrit à elle seule toute la joie de vivre du film. » – Arnaud Combe, Les Inrockuptibles Jeune public à partir de 8 ans Dans le cadre des Lucioles (rendez-vous cinéma jeune public)

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com