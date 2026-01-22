Chantons sous les pins 29ème Clément Bertrand Bélus

Chantons sous les pins 29ème Clément Bertrand

Salle du conseil Bélus Landes

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Après une tournée Peau Bleue de deux ans et demi, suivie du spectacle Ymer, quelques cent vingts dates en France, au Québec, un Avignon Off avec l’Adami, Clément Bertrand revenait sur un temps 2020 qui se compte en SECONDES TIGRE. Son nouveau duo avec Chloé Girodon, dans un costard musical des plus classieux, allie guitare énergique, cello fragile et verbe à fleur de peau, en magnifiant l’humain à travers le prisme de l’amour et ce troisième œil qu’est la poésie. .

Salle du conseil Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 62 50 84 secretaire.chantons@gmail.com

English :

After a two-and-a-half-year Peau Bleue tour, followed by the Ymer show, some one hundred and twenty dates in France and Quebec, and an Avignon Off with Adami, Clément Bertrand returned to a 2020 timeframe that can be counted in SECONDES TIGRE.

