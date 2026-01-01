Chantons sous les Pins à Castaignos-Souslens Bartleby et Anne Etchegoyen Castaignos-Souslens

Chantons sous les Pins à Castaignos-Souslens Bartleby et Anne Etchegoyen

Salle des fêtes Castaignos-Souslens Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Chantons sous les pins c’est la découverte de chanson francophone (de caractère) itinérante en territoire rural. L’opportunité de rencontrer des artistes talentueux dans le département des Landes et durant toute l’année grâce à nos actions culturelles.

Au programme de cet après-midi musical

Au travers de ses textes et de ses compositions, elle relie sa pratique musicale, son expérience et ses influences, avec le fond de ce qui l’habite: des valeurs féministes, sociales, une sensibilité pour le fait émotionnel, et sa dimension politique. Basandere, personnage mythologique du Pays Basque, est une femme poilue et sauvage vivant dans les grottes et cavernes des montagnes, symboliquement des galeries qui mettent en communication le monde extérieur et le monde souterrain. C’est dans la lignée de cette métaphore que s’inscrivent les compositions de Lolita Delmonteil. .

Salle des fêtes Castaignos-Souslens 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 62 50 84

English :

Chantons sous les pins is the discovery of French songs (of character) in rural areas. The opportunity to meet talented artists in the department of Landes and during all the year thanks to our cultural actions.

