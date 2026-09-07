Informations pratiques

Léon

Chantons sous les pins « Desnonino »

rue Fernand Duboscq Médiathèque Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 10:00:00

fin : 2026-10-27 11:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Desnonimo est un univers plein de douceur où l’on découvre des animaux plus colorés les uns que les autres. Des animaux issus des chantefables de Robert Desnos qui viennent à notre rencontre de manière surprenante, parfois amusante mais souvent poétique.

Un concert aux esthétiques variées des musiques actuelles, accessible dès le plus jeune âge, qui invite à rêver, chanter… et pourquoi pas danser !

Pour les tout petits à partir de 9 mois.

Durée : 25 minutes

Informations www.chantonssouslespins.fr . .

rue Fernand Duboscq Médiathèque Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Chantons sous les pins « Desnonino »

L’événement Chantons sous les pins « Desnonino » Léon a été mis à jour le 2026-09-07 par Côte Landes Nature Tourisme