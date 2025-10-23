Chantons sous les p’tits pins Spectacle « Ma couverture et moi » Grenade-sur-l’Adour

Chantons sous les p’tits pins Spectacle « Ma couverture et moi » Grenade-sur-l’Adour jeudi 23 octobre 2025.

Chantons sous les p’tits pins Spectacle « Ma couverture et moi »

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Quand un petit garçon sensible invente toutes les ruses possibles pour ne pas se séparer de son doudou… Les premiers jours de l’école de chaque enfant bousculent les habitudes. Il n’est pas si facile de grandir d’un coup ! Alors, tout seul ou avec l’aide complice d’un adulte attentif, on invente et on contourne les interdits, pour grandir à son rythme ! Théâtre, jeu d’objets, vibraphone et machine à coudre, voici l’univers de ce spectacle poétique et transgressif, émouvant et jubilatoire.

Une adaptation théâtrale de l’album jeunesse Ma couverture et moi d’Anne-Sophie de Monsabert .

Durée 45 min Une Hirondelle compagnie Théâtre musical. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr

English : Chantons sous les p’tits pins Spectacle « Ma couverture et moi »

German : Chantons sous les p’tits pins Spectacle « Ma couverture et moi »

Italiano :

Espanol : Chantons sous les p’tits pins Spectacle « Ma couverture et moi »

L’événement Chantons sous les p’tits pins Spectacle « Ma couverture et moi » Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Grenade