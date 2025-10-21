Chantons sous les p’tits pins Tartas

Chantons sous les p’tits pins Tartas mardi 21 octobre 2025.

Chantons sous les p’tits pins

Cours Saint-Jacques Tartas Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Kikobert nous affirme via ses chansons pétillantes, que les escargots sont des marathoniens en puissance, que les hippopotames sont des percussionnistes hors pair ou encore que les poules sont des mathématiciennes redoutables. Un joli moment à partager avec nos bambins !

Kikobert nous affirme via ses chansons pétillantes, que les escargots sont des marathoniens en puissance, que les hippopotames sont des percussionnistes hors pair ou encore que les poules sont des mathématiciennes redoutables. Un joli moment à partager avec nos bambins ! .

Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 62 50 84

English : Chantons sous les p’tits pins

Kikobert’s lively songs tell us that snails are marathon runners, hippos are outstanding percussionists and chickens are formidable mathematicians. A lovely moment to share with your little ones!

German : Chantons sous les p’tits pins

Kikobert erzählt uns in seinen peppigen Liedern, dass Schnecken Marathonläufer sind, dass Nilpferde hervorragende Percussionisten sind und dass Hühner gefürchtete Mathematiker sind. Ein schöner Moment, um ihn mit unseren Kindern zu teilen!

Italiano :

Le vivaci canzoni di Kikobert ci dicono che le lumache sono maratonete, gli ippopotami sono eccezionali percussionisti e le galline sono formidabili matematici. Un grande momento di condivisione con i vostri piccoli!

Espanol : Chantons sous les p’tits pins

Las animadas canciones de Kikobert nos cuentan que los caracoles son corredores de maratón, los hipopótamos unos percusionistas excepcionales y las gallinas unas matemáticas formidables. ¡Un rato estupendo para compartir con los más pequeños!

L’événement Chantons sous les p’tits pins Tartas a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Tartas