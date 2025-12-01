Chantons tous ensemble Place de l’Église Rogny-les-Sept-Écluses

Chantons tous ensemble

Place de l’Église Eglise de Rogny les sept écluses Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

En attendant la belle période de Noël, nous vous proposons de nous retrouver tous à l’église de notre village de Rogny les sept écluses pour chanter (ou écouter) nos chants traditionnels de fête de fin d’année.

Un vin chaud sera offert, l’église aura été chauffée et nous vous distribuerons les paroles des chansons.

La chorale du village Chœur en Liberté de notre association Arts en liberté de Rogny chantera avec vous et sera là en soutien avec notre pianiste.

Certains chants seront revisités pour donner de l’énergie et du peps à notre rencontre. Il y aura des chants pour les petits comme pour les grands et vous les connaissez tous.

Venez nombreux … on vous attend,

Cet évènement est proposé principalement pour notre village mais toute la Puisaye est la bienvenue !

dans l’esprit de Noël ! .

Place de l’Église Eglise de Rogny les sept écluses Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 35 21 06 melia8992@gmail.com

