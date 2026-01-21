CHANTS À DANSER LANGUEDOCIENS L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE Martres-Tolosane

CHANTS À DANSER LANGUEDOCIENS

L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE 11 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane Haute-Garonne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-27

2026-01-31 2026-02-01 2026-02-13 2026-02-27

Les chanteurs sont des passeurs. Leur visa assure la qualité des messages. La langue est diverse et complexe. Les Amis du Verbe en abordent tous les aspects.

Ce mois-ci ce sont les langues régionales qui animent l’Épicentre.

Nous adoptons définitivement le format de vendredi chanter et samedi parler. Ces samedis nous les consacrerons à une projection commenté de nos vidéos, à des discussions d’actualité. Samedi causeries. L’occasion de parler de l’avenir des Amis du Verbe aussi.

Nous ouvrons la saison 2026 par un Feu de la Chandeleur une sortie d’hiver avec crêpes, chants occitans le dimanche 1 février au soir. .

L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE 11 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie verbe@wanadoo.fr

English :

Singers are messengers. Their visa ensures the quality of their messages. Language is diverse and complex. Les Amis du Verbe tackles every aspect of it.

