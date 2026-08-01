AGENDA · Itxassou
Chants basques avec le Choeur Arraga Itxassou
jeudi 20 août 2026 · Itxassou
Informations pratiques
Itxassou
Chants basques avec le Choeur Arraga
Eglise Itxassou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
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Eglise Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
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English : Chants basques avec le Choeur Arraga
L’événement Chants basques avec le Choeur Arraga Itxassou a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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