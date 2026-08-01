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AGENDA · Itxassou

Chants basques avec le Choeur Arraga Itxassou

jeudi 20 août 2026 · Itxassou

Chants basques avec le Choeur Arraga Itxassou

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Eglise
Ville
64250 Itxassou
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Itxassou

Chants basques avec le Choeur Arraga

Eglise Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

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Eglise Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02 

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English : Chants basques avec le Choeur Arraga

L’événement Chants basques avec le Choeur Arraga Itxassou a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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