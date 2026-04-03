Chants basques avec le chœur d’hommes Adixkideak Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains
Chants basques avec le chœur d’hommes Adixkideak Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains vendredi 15 mai 2026.
Cambo-les-Bains
Chants basques avec le chœur d’hommes Adixkideak
Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Chœur d’Anglet.
Billets en vente à l’Office de tourisme et sur place le soir du concert.
Durée 1h30 (entracte de 10min) .
Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
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English : Chants basques avec le chœur d’hommes Adixkideak
L’événement Chants basques avec le chœur d’hommes Adixkideak Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cambo les Bains
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