Chants basques avec le chœur d’hommes Adixkideak Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Chants basques avec le chœur d’hommes Adixkideak

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Chœur d’Anglet.

Billets en vente à l’Office de tourisme et sur place le soir du concert.

Durée 1h30 (entracte de 10min) .

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

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English : Chants basques avec le chœur d’hommes Adixkideak

L’événement Chants basques avec le chœur d’hommes Adixkideak Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cambo les Bains