Chants basques Espelette

Chants basques Espelette dimanche 12 octobre 2025.

Chants basques

Eglise Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Avec le Choeur Ezpela Gizon Korua d’Espelette et un choeur d’enfants. .

Eglise Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

