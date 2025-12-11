Chants basques-Kantaldia Erramun Martikorena et Menditarrak Saint-Étienne-de-Baïgorry
Chants basques-Kantaldia Erramun Martikorena et Menditarrak
Eglise Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Kantaldi à l’église de Baigorry avec Erramun Martikorena et le choeur Menditarrak en faveur de la Palestine. .
Eglise Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28
