Chants bauls du Bengale Théâtre Mandapa Paris Dimanche 12 avril, 18h00 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Paban Das Baul vient du Bengale indien. Ces troubadours parcourent les villages en transmettant une tradition orale très ancienne.

Les Bauls… Ces troubadours parcourent les villages en transmettant une tradition orale indienne très ancienne.

Paban Das Baul vient du Bengale indien. Depuis son adolescence, il chante d’une voix fervente le répertoire des Bauls. Ces troubadours parcourent les villages en transmettant une tradition orale très ancienne.

Marginaux au sein de la société bengalie, les Bauls ont rejeté tous les systèmes religieux. Leur quête mystique ignore les conventions, les dogmes et les rituels. Leurs chants ancrés dans la poésie populaire évoquent la nature et le quotidien. Inspirés librement du tantrisme, du vishnouisme, et du soufisme, ils comportent aussi des enseignements philosophiques subtils et célèbrent le corps humain comme lieu central du divin et de l’amour.

Paban Das Baul, comme tous les Bauls, privilégie la spontanéité et l’émotion de l’instant. Il chante, danse et s’accompagne tour à tour de plusieurs instruments : le dotara (luth à deux cordes), le dubki (tambourin) et le khamak (tambour à tension variable).

Paban est soutenu par Mimlu Sen qui l’accompagne avec les cymbalettes karkal ou avec l’ektara (monocorde qui crée un bourdon). Elle présente les chansons de Paban et en traduit des extraits.

Mimlu Sen a grandi à Calcutta et a d’abord fait partie des milieux étudiants radicaux avant de s’installer à Delhi puis en France. Elle a rencontré Paban à Paris en 1982 lors de son premier concert hors de l’Inde. Elle l’a suivi jusqu’au Bengale et ils ne se sont alors plus quittés.

Mimlu s’est immergée en profondeur dans la culture baul des villages si particulière en Inde et si peu étudiée. À ses yeux, il s’agit tout autant d’un mode de vie menacé et d’une quête métaphysique que d’une simple esthétique musicale. C’est ce qu’elle explique dans son livre « Les vagabonds enchantés » écrit au fil de 30 ans de voyages et d’expériences entre le Bengale et Paris. Il s’agit tout à la fois d’un récit de voyage, du parcours de vie d’une femme à la recherche d’elle-même, d’une enquête ethnographique passionnante et du récit de la très belle histoire d’amour entre Mimlu et Paban.

Association Luna

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T19:30:00.000+02:00

1

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/paban-das-baul-et-mimlu-sen-chants-bauls 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

