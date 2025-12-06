Chants berrichons Châteauroux
Chants berrichons Châteauroux samedi 18 avril 2026.
Chants berrichons
2 Place de la République Châteauroux Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Le Comptoir Local® et l’association Chants et Danses du Berry vous invitent à jouer de la voix autour des chants traditionnels berrichons !
Venez découvrir les chants traditionnels de notre région et laissez-vous porter par les voix, les mélodies et les histoires du Berry. Venez apprendre des airs populaires, des refrains à répondre et chants transmis de génération en génération. Aucune expérience vocale n’est nécessaire votre voix suffit, accompagnée de votre enthousiasme et de votre envie de participer ! Un moment privilégié pour petits et grands pour s’immerger dans le patrimoine chanté berrichon, vibrer au son des traditions et vivre un temps de convivialité autour du chant collectif. 8 .
2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
Comptoir Local® and the Chants et Danses du Berry association invite you to play along to traditional Berry songs!
L’événement Chants berrichons Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme