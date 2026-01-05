Chants celtiques d’amour et d’émigration Ferme Mellon Plouguernével Samedi 10 janvier, 19h00 8€

Concert de musique traditionnelle irlandaise et écossaise pour harpe celtique et chant

Un concert de la harpiste et chanteuse Elisa Nicotra sur les thèmes croisés de l’amour et de l’émigration. Des ballades anciennes en anglais et gaélique pleines d’émotion et d’histoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-10T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-10T20:00:00.000+01:00

1

http://www.elisanicotra.fr 07 89414428 lacourdeslicornes@gmail.com

Ferme Mellon 7, Kergus, Plouguernevel Plouguernével 22110 Côtes-d’Armor



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

