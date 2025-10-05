CHANTS CORSES À LA BOUGIE – EGLISE SAINTE-MARGUERITE – PARIS Paris

CHANTS CORSES À LA BOUGIE Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.

ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE DE PARISSACRÉE MUSIQUE PRÉSENTE :CHANTS CORSES À LA BOUGIE Durée du concert : 1h15Le Chœur de Sartène à la bougie : la voix sacrée de la Corse Fermez les yeux… et laissez-vous emporter vers les hauteurs de Sartène, là où résonne depuis des siècles le chant sacré corse. Héritier vivant du couvent franciscain de San Damianu, le Chœur d’hommes de Sartène incarne à lui seul l’âme de l’île : profonde, vibrante, intemporelle. Dirigé par le charismatique Jean-Paul Poletti, ce chœur emblématique mêle ferveur spirituelle et tradition populaire dans une polyphonie bouleversante, entre ciel et maquis. Vous ne connaissez probablement pas cette église du patrimoine classique nichée au coeur du Faubourg Saint Antoine, cachée de la plupart des parisiens… Une occasion unique de la découvrir, illuminée par des centaines de bougies.

EGLISE SAINTE-MARGUERITE – PARIS 36 RUE SAINT-BERNARD 75011 Paris 75