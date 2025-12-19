CHANTS CORSES L’Eolienne Arnage

CHANTS CORSES

L'Eolienne 67 rue des collèges Arnage Sarthe

Tarif : 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Concert de chants traditionnels corses avec I Cantarini, à l’Eolienne.

Chants corses I Cantarini à l'Eolienne (Arnage)

Le dimanche 1er mars 2026

La Corse pour la plupart des gens elle est une image de vacances. On oublie un peu vite que c’est une terre, avec une histoire ; avec des femmes et des hommes aussi sanguins que généreux. Le groupe I Cantarini a pour ambition de mieux faire connaître les valeurs fondamentales des Corses, leur manière d’appréhender les choses, leur contradiction, la richesse de leur cœur, et la beauté de leur terre.

Au cours de ce concert I Cantarini présenteront en quelques titres l’histoire de la chanson corse. Leur registre vous transportera dans une ambiance corse où alternent chants de femmes, d’hommes, chants de groupe, accompagnés d’une musique typique avec guitare, accordéon, saxophone, violon, clavier électronique. Les chants traditionnels font partie du patrimoine de la Corse, mais on peut y découvrir également un échantillon de sa culture à travers un panel varié de ses chansons. Cette culture repose sur une longue tradition orale qui s’est enrichie au fil du temps de chants nouveaux plus modernes et rythmés, surtout depuis le riacquistu. Le riacquistu est cet élan de réacquisition de la culture identitaire intervenu depuis une cinquantaine d’années.

C’est pourquoi I Cantarini reprendront les thèmes traditionnels de la Corse: guerre et sérénité, polyphonies, nostalgie, amour, foi; mais aussi des thèmes nouveaux plus modernes, identitaires. Chaque chant sera préalablement commenté.

Billetterie disponible à l'Office de Tourisme à partir du 12 janvier 2026.

L'Eolienne 67 rue des collèges Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire

English :

Concert of traditional Corsican songs with I Cantarini, at l’Eolienne.

