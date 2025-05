Chants Corses avec Seb Di Muro à Goujounac – Goujounac, 7 juin 2025 18:00, Goujounac.

Lot

Chants Corses avec Seb Di Muro à Goujounac Eglise Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 18:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

L’Association Goujounac Patrimoine vous invite à un concert de chants corses interprétés par Seb Di Muro, artiste piano-voix. Ce récital propose une immersion dans l’univers musical insulaire à travers un répertoire de chants traditionnels corses. Une rencontre poétique et authentique entre la voix, le piano et l’âme de la Corse, dans un cadre patrimonial unique.

.

Eglise

Goujounac 46250 Lot Occitanie

English :

The Association Goujounac Patrimoine invites you to a concert of Corsican songs performed by Seb Di Muro, piano-vocal artist. This recital immerses you in the musical world of Corsica, with a repertoire of traditional Corsican songs. A poetic and authentic encounter between voice, piano and the soul of Corsica, in a unique heritage setting.

German :

Der Verein Goujounac Patrimoine lädt Sie zu einem Konzert mit korsischen Liedern ein, die von Seb Di Muro, einem Piano-Voice-Künstler, vorgetragen werden. Dieses Konzert bietet einen Einblick in die musikalische Welt der Insel durch ein Repertoire traditioneller korsischer Lieder. Eine poetische und authentische Begegnung zwischen Stimme, Klavier und der Seele Korsikas in einem einzigartigen kulturellen Rahmen.

Italiano :

L’associazione Goujounac Patrimoine vi invita a un concerto di canzoni corse eseguito da Seb Di Muro, artista di piano-voce. Questo recital vi farà immergere nel mondo musicale della Corsica attraverso un repertorio di canzoni tradizionali corse. Un incontro poetico e autentico tra la voce, il pianoforte e l’anima della Corsica, in una cornice patrimoniale unica.

Espanol :

La asociación Goujounac Patrimoine le invita a un concierto de canciones corsas interpretadas por Seb Di Muro, artista de piano y voz. Este recital le sumergirá en el universo musical de Córcega a través de un repertorio de canciones tradicionales corsas. Un encuentro poético y auténtico entre la voz, el piano y el alma de Córcega, en un marco patrimonial único.

L’événement Chants Corses avec Seb Di Muro à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Gourdon