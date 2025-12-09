Chants d’Automne Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan
Chants d’Automne Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan mardi 9 décembre 2025.
Chants d’Automne
Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-09 18:45:00
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Sous l’impulsion de sa nouvelle professeure et cheffe de chœur, la classe de chant lyrique et la chorale du conservatoire présentent Les quatre saisons.
Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
English :
Under the impetus of its new teacher and conductor, the conservatory?s lyric singing class and choir present Les quatre saisons.
German :
Unter der Leitung ihrer neuen Lehrerin und Dirigentin führen die Lyrikklasse und der Chor des Konservatoriums Die vier Jahreszeiten auf.
Italiano :
Sotto l’impulso del suo nuovo insegnante e direttore, la classe di canto lirico e il coro del Conservatorio presentano Les quatre saisons.
Espanol :
Bajo el impulso de su nuevo profesor y director, la clase de canto lírico y el coro del Conservatorio presentan Les quatre saisons.
