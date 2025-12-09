Chants d’Automne Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan

Chants d’Automne

Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-09 18:45:00

Sous l’impulsion de sa nouvelle professeure et cheffe de chœur, la classe de chant lyrique et la chorale du conservatoire présentent Les quatre saisons.

English :

Under the impetus of its new teacher and conductor, the conservatory?s lyric singing class and choir present Les quatre saisons.

German :

Unter der Leitung ihrer neuen Lehrerin und Dirigentin führen die Lyrikklasse und der Chor des Konservatoriums Die vier Jahreszeiten auf.

Italiano :

Sotto l’impulso del suo nuovo insegnante e direttore, la classe di canto lirico e il coro del Conservatorio presentano Les quatre saisons.

Espanol :

Bajo el impulso de su nuevo profesor y director, la clase de canto lírico y el coro del Conservatorio presentan Les quatre saisons.

