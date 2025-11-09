CHANTS DE GRECE et de MEDITERRANEE Vauvenargues
Dimanche 9 novembre 2025 de 18h à 19h. Eglise de Vauvenargues
2025-11-09 18:00:00
2025-11-09 19:00:00
2025-11-09
Chants de Grèce et de Méditerranée
avec Kalliroï Raouzeou et la chorale Tragoudo
en collaboration avec la Maison du Chant de Marseille
Libre participation sans réservation
avec Kalliroï Raouzeou et la Chorale Tragoudo
La chanteuse et pianiste originaire d’Athènes et son ensemble vocal marseillais parcourent avec poigne et finesse le répertoire traditionnel et populaire grec, de région en région, jusqu’au Rebetiko des ports, pour mettre en valeur la diversité musicale de la Grèce Moderne polyphonies, chanson poétique grecque, musique balkanique, Rebetiko.
Une belle occasion de découvrir la richesse d’une culture à la fois séculaire et vivante, passerelle entre l’Europe et l’Orient .
En collaboration avec la Maison du Chant de Marseille.
Kalliroï Raouzeou direction, chant, piano & la Chorale Tragoudo chant, percussions
http://kalliroi.com/ .
Eglise de Vauvenargues Vauvenargues 13126 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 66 02 30 musiqueavauvenargues@bbox.fr
English :
Songs of Greece and the Mediterranean
with Kalliroï Raouzeou and the Tragoudo choir
in collaboration with the Maison du Chant de Marseille
Free participation no reservation required
German :
Lieder aus Griechenland und dem Mittelmeerraum
mit Kalliroï Raouzeou und dem Chor Tragoudo
in Zusammenarbeit mit dem Maison du Chant de Marseille
Freie Teilnahme ohne Reservierung
Italiano :
Canti dalla Grecia e dal Mediterraneo
con Kalliroï Raouzeou e il coro Tragoudo
in collaborazione con la Maison du Chant de Marseille
Ingresso libero non è necessaria la prenotazione
Espanol :
Canciones de Grecia y del Mediterráneo
con Kalliroï Raouzeou y el coro Tragoudo
en colaboración con la Maison du Chant de Marsella
Entrada gratuita sin reserva previa
