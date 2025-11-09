CHANTS DE GRECE et de MEDITERRANEE Vauvenargues

CHANTS DE GRECE et de MEDITERRANEE

Dimanche 9 novembre 2025 de 18h à 19h. Eglise de Vauvenargues Vauvenargues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 18:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Chants de Grèce et de Méditerranée

avec Kalliroï Raouzeou et la chorale Tragoudo

en collaboration avec la Maison du Chant de Marseille

Libre participation sans réservation

CHANTS DE GRECE et de MEDITERRANEE

avec Kalliroï Raouzeou et la Chorale Tragoudo

Eglise de Vauvenargues . Dimanche 9 novembre . 18h

Libre participation sans réservation



La chanteuse et pianiste originaire d’Athènes et son ensemble vocal marseillais parcourent avec poigne et finesse le répertoire traditionnel et populaire grec, de région en région, jusqu’au Rebetiko des ports, pour mettre en valeur la diversité musicale de la Grèce Moderne polyphonies, chanson poétique grecque, musique balkanique, Rebetiko.

Une belle occasion de découvrir la richesse d’une culture à la fois séculaire et vivante, passerelle entre l’Europe et l’Orient .

En collaboration avec la Maison du Chant de Marseille.

Kalliroï Raouzeou direction, chant, piano & la Chorale Tragoudo chant, percussions

http://kalliroi.com/ .

Eglise de Vauvenargues Vauvenargues 13126 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 66 02 30 musiqueavauvenargues@bbox.fr

English :

Songs of Greece and the Mediterranean

with Kalliroï Raouzeou and the Tragoudo choir

in collaboration with the Maison du Chant de Marseille

Free participation no reservation required

German :

Lieder aus Griechenland und dem Mittelmeerraum

mit Kalliroï Raouzeou und dem Chor Tragoudo

in Zusammenarbeit mit dem Maison du Chant de Marseille

Freie Teilnahme ohne Reservierung

Italiano :

Canti dalla Grecia e dal Mediterraneo

con Kalliroï Raouzeou e il coro Tragoudo

in collaborazione con la Maison du Chant de Marseille

Ingresso libero non è necessaria la prenotazione

Espanol :

Canciones de Grecia y del Mediterráneo

con Kalliroï Raouzeou y el coro Tragoudo

en colaboración con la Maison du Chant de Marsella

Entrada gratuita sin reserva previa

L’événement CHANTS DE GRECE et de MEDITERRANEE Vauvenargues a été mis à jour le 2025-10-28 par Provence Tourisme