Chants de la résistance Rue Victor Hugo Saint-Vallier
dimanche 15 novembre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Chants de la résistance
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Tea time concert : concert par Jean-Pierre Morvan.
Jean-Pierre Morvan interprète 20 chansons qui accompagnent des faits historiques couvrant la période de 1914 à 1945.
Guerre 14/18, l’occupation de la Sarre, les premiers camps, la guerre d’Espagne, le fascisme sur l’Europe, l’invasion de la France, la capitulation, la résistance militaire et des maquis, Jean Moulin, le rôle des Alliés, la libération avec la mise en œuvre du Conseil National de la Résistance… .
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
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English : Chants de la résistance
L’événement Chants de la résistance Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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