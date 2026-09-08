Chants de la résistance Rue Victor Hugo Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

Chants de la résistance

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Tea time concert : concert par Jean-Pierre Morvan.

Jean-Pierre Morvan interprète 20 chansons qui accompagnent des faits historiques couvrant la période de 1914 à 1945.

Guerre 14/18, l’occupation de la Sarre, les premiers camps, la guerre d’Espagne, le fascisme sur l’Europe, l’invasion de la France, la capitulation, la résistance militaire et des maquis, Jean Moulin, le rôle des Alliés, la libération avec la mise en œuvre du Conseil National de la Résistance… .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

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English : Chants de la résistance

L’événement Chants de la résistance Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)