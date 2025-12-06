Chants de la tradition populaire italienne à Paris Le Totem Paris
Chants de la tradition populaire italienne à Paris Le Totem Paris samedi 6 décembre 2025.
La Chorale féminine Sono Solo Canzonette, dirigée et accompagnée à la guitare par Paola NIGGI, propose un concert de fin d’année à Paris. Au programme, une sélection de son répertoire de chants de la tradition populaire italienne (chants de femmes, de l’émigration et de la montagne).
Une heure en chantant l’Italie!
Entrée libre
Concert de fin d’année de la Chorale Sono Solo Canzonette
Le samedi 06 décembre 2025
de 17h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-06T18:00:00+01:00
fin : 2025-12-06T19:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-06T17:00:00+02:00_2025-12-06T18:00:00+02:00
Le Totem 11 Place Nationale 75013 Métro: Nationale (ligne 6) ou Olympiades (ligne 14)Paris
https://choralecanzonette.fr canzonette97@yahoo.fr https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97 https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97