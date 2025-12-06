Chants de la tradition populaire italienne à Paris Le Totem Paris

La Chorale féminine Sono Solo Canzonette, dirigée et accompagnée à la guitare par Paola NIGGI, propose un concert de fin d’année à Paris. Au programme, une sélection de son répertoire de chants de la tradition populaire italienne (chants de femmes, de l’émigration et de la montagne).

Une heure en chantant l’Italie!

Entrée libre

Concert de fin d’année de la Chorale Sono Solo Canzonette

Le samedi 06 décembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 99 ans.

Le Totem 11 Place Nationale 75013 Métro: Nationale (ligne 6) ou Olympiades (ligne 14)Paris

https://choralecanzonette.fr canzonette97@yahoo.fr https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97