Chants de louanges à Marie et aux Anges Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay samedi 9 août 2025.

Basilique Sainte-Marie-Madeleine 24, Rue Saint-Pierre Vézelay Yonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-08-09 21:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Eli Schewa, chant et harpe. Programme Marie Mère de Dieu, pleine de grâce Chant aux archanges, Michael, Gabriel Uriel et Raphaël Improvisations et compositions d’Eli Shewa. .

Basilique Sainte-Marie-Madeleine 24, Rue Saint-Pierre Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 30 06 convergences.vezelay@wanadoo.fr

