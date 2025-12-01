Chants de marins Agon-Coutainville
Chants de marins Agon-Coutainville vendredi 12 décembre 2025.
Chants de marins
38 Rue Amiral Tourville Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Chants de marins au restaurant Le Manchot. .
38 Rue Amiral Tourville Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 9 73 21 29 29
English : Chants de marins
L’événement Chants de marins Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-12-06 par Coutances Tourisme