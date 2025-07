Chants de marins avec Orphé’um Canal de La Manu Châtellerault

Chants de marins avec Orphé’um Canal de La Manu Châtellerault vendredi 25 juillet 2025.

Chants de marins avec Orphé’um

Canal de La Manu Allée du Jardin du Directeur Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-07-25 2025-08-08

Les joyeux lurons d’Orphé’um (direction Aurélien Poyant), vous proposent un répertoire de chants de marins, de mariniers, chansons de métiers et pour rire…, installés sur la toue cabanée Jehan Martin, au canal de la Manu pour leur traditionnel Concert-apéritif de l’été.

Venez fredonner en choeur avec eux les refrains des plus belles chansons de marins et (re)découvrir ce canal, près du “jardin du directeur”.

Chaque été depuis 14 ans, Orphé’um anime par ses chansons les bords de Vienne dans un esprit festif et convivial. Leur énergie et leur bonne humeur communicative incite le public à chanter avec eux !

_Libre accès, manifestation gratuite._

_Pensez à apporter voter chaise !_ .

Canal de La Manu Allée du Jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 34 88 avous2jouer@orange.fr

English : Chants de marins avec Orphé’um

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chants de marins avec Orphé’um Châtellerault a été mis à jour le 2025-07-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne