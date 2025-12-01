Chants de marins Groupe Libenter (Landéda) Kerlouan

Chants de marins Groupe Libenter (Landéda)

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Cette année, l’ambiance maritime s’invitera à Noël à Meneham ! Le groupe Libenter, venu tout droit de Landéda, fera vibrer le village avec ses chants marins entraînants et ses harmonies pleines de bonne humeur. Entre tradition et convivialité, leurs voix vous feront voyager au rythme des vagues et du vent breton. Un moment musical à ne pas manquer pour réchauffer les cœurs en cette belle période de fêtes ! .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

